Путешественник из Словакии: Красота Карабаха - особенная

Я из Словакии. Побывал во многих странах - от Северного до Южного полюса. Но красота Карабаха совершенно особенная. Это место напоминает мне мою родную Словакию. Здесь прекрасные горы.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал международный путешественник из Словакии Лубо Феллнер, посетивший Ханкенди.

«Мне очень понравилась Шуша. Особенно с высоты можно увидеть, как быстро развивается этот город. Добиться таких масштабных преобразований за столь короткое время - просто невероятно. Вы построили дороги, здания, мосты и даже три аэропорта. Это впечатляет. В Агдаме мы посетили кладбище, где захоронены представители рода карабахских ханов. Эти земли важны для туризма. Я вижу, что вы гордитесь своей историей - а это крайне важно для любого успешного начинания», - отметил он.