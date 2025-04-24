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Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве

First News Media10:43 - Сегодня
Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве

Прокуратура Южной Кореи предъявила бывшему президенту Мун Чжэ Ину обвинения во взяточничестве в связи с якобы содействием трудоустройству его бывшего зятя в тайской авиакомпании, говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура утверждает, что Мун Чжэ Ин, занимавший пост президента с 2017 по 2022 год, способствовал принятию в 2018 году своего бывшего зятя на высокооплачиваемую должность в тайской авиакомпании.

Компания находилась под контролем депутата, назначенного Мун Чжэ Ином на государственную должность, предположительно, в обмен на трудоустройство зятя, которое произошло, несмотря на отсутствие у того соответствующей квалификации, а у авиакомпании - необходимости в найме высокопоставленного сотрудника. Отмечается, что мужчина при этом в действительности выполнял лишь «простейшие задачи».

Это рассматривается как форма взятки, предоставленной бывшему президенту через его родственника в виде зарплаты и других выплат от авиакомпании. Сумма незаконно полученных выгод с августа 2018 года по апрель 2020 года оценивается в объеме около 218 миллионов вон (примерно 152 000 долларов).

«В связи с этим прокуратура обвинила личность А (Мун Чжэ Ина – ред.) по статье Закона о наказании за особо тяжкие преступления как соучастника получения взятки», - говорится в пресс-релизе.

Обвинения предъявлены также бывшему депутату парламента и главе Корейского агентства малого и среднего бизнеса и стартапов Ли Сан Чжику, который и основал то самую авиакомпанию Thai Eastar Jet. Он был обвинен во взяточничестве и злоупотреблении доверием, так как, по данным следствия, использовал своё положение для организации трудоустройства зятя Мун Чжэ Ина.

Также утверждается, что бывший президент использовал свое положение для переезда семьи дочери в Таиланд.

«Было установлено, что через Специальную инспекционную группу администрации президента контролировались как процесс трудоустройства зятя, так и переезд в Таиланд», - сообщает прокуратура.

Дочь президента же использовала часть полученных от трудоустройства мужа средств для приобретения доходного жилья в Сеуле и получения арендной прибыли, превращая взятку в источник дохода и способ накопления активов.

Источник: РИА Новости

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