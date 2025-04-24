Жители Стамбула провели ночь на улице, опасаясь нового землетрясения - ФОТО

Многие жители Стамбула провели эту ночь на улице, опасаясь новых подземных толчков после вчерашнего землетрясения магнитудой 6.2.

Как сообщает TRT Haber, в парках, на стадионах, в школьных дворах были разбиты палатки. Кроме того, некоторые люди провели ночь в мечетях и спортзалах.

По последним данным, 236 человек пострадали в результате вчерашнего землетрясения. Президент Эрдоган, прибыв в Стамбул, поздно вечером провел экстренное совещание, дав поручения по скорейшему устранению последствий стихийного бедствия.

Источник: TRT Haber