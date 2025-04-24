Журналистам запретили фотографировать: новое распоряжение талибов

Бамиан стал пятнадцатой афганской провинцией, где власти ввели запрет на показ в СМИ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).

«В Бамиане департамент министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля 2025 года, после совещания под председательством губернатора Абдуллы Сархади, на котором присутствовали местные чиновники, съемка и трансляция изображений живых существ запрещены в соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона о поощрении добродетели и предотвращении порока», - говорится в заявлении AFJC.

В копии этого документа, полученной AFJC, содержится указание местным госструктурам больше не разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях ни при каких обстоятельствах. Частным лицам фотографировать людей также категорически запрещено.

«В директиве четко указано, что любые нарушения приведут к судебным искам», - отмечает центр. По его данным, в провинциях, где уже введен такой запрет, телеканалы перешли на работу фактически в радиоформате - на экране телевизоров демонстрируется заставка с картинками природы или изображением госучреждения, сопровождаемая закадровым голосом диктора.