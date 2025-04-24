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Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X

First News Media11:10 - Сегодня
Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X

Индия заблокировала доступ к аккаунту правительства Пакистана в соцсети X после атаки террористов в Джамму и Кашмире, передает РИА Новости.

Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Трое вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба». В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Блокировка доступа к аккаунту правительства Пакистана последовала за объявлением индийскими властями серии жестких ответных мер на атаку, включая приостановление договора о водах Инда.

Комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Индии Нарендры Моди решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, в частности выслать всех военных советников из пакистанской Высокой комиссии в Нью-Дели и отозвать своих военных советников из Высокой комиссии в Исламабаде, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном «Вагах-Аттари». Помимо этого, власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.

Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.

Договор о водах Инда - ключевое соглашение о совместном использовании реки. Он был заключен в 1960 году.

Документом был определен период продолжительностью в 10 лет, в течение которого Индия была обязана подавать воду в каналы Пакистана из своих восточных рек до тех пор, пока Пакистан не сможет построить систему каналов для использования вод западных рек.

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