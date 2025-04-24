Шойгу: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран.

Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"В ноябре 2024 года в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия", - указал он. Россия, по словам Шойгу, "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран".

"В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации в случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий и предотвращения их повторения", - напомнил он.

Ядерное сдерживание, как отметил секретарь Совбеза, "осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения".

Кроме того, такие действия распространяются также на государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.

"Задачи обеспечения целостности единого оборонного пространства России и Белоруссии, совместной реализации мероприятий по стратегическому сдерживанию были закреплены в принятых в декабре 2024 года Концепции безопасности Союзного государства и Договоре между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности, разработанных при непосредственном участии аппаратов советов безопасности двух стран", - констатировал Шойгу.

Источник: ТАСС