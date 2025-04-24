Шойгу назвал условие начала Третьей мировой войны
«Ввод миротворцев на исторические территории России может привести к Третьей мировой войне», - заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
Секретарь СБ обратил внимание на строительство «коалицией желающих» планов по введению в Украину «военного контингента под видом миротворцев».
«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне», - указал Шойгу.
Он уверен, что «слово "миротворцы" здесь используется для сокрытия истинных целей - контроля над территорией Украины и ее ресурсами».
«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», - считает секретарь Совбеза РФ.
Источник: ТАСС