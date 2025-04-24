Трамп: Путин прислушается к просьбе остановить удары по территории Украины
Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин прислушается к его просьбе по остановке ударов по Украине.
Как передает РИА Новости, журналисты поинтересовались, считает ли он, что российский лидер прислушается к нему.
«Да», — подчеркнул Трамп.
Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Трамп признался, что недоволен атакой ВС России по объектам ВПК Украины.
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