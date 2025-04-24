Трамп: Путин прислушается к просьбе остановить удары по территории Украины

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин прислушается к его просьбе по остановке ударов по Украине.

Как передает РИА Новости, журналисты поинтересовались, считает ли он, что российский лидер прислушается к нему.

«Да», — подчеркнул Трамп.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Трамп признался, что недоволен атакой ВС России по объектам ВПК Украины.