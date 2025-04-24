Привлеченные к сборам военнообязанные проходят практические занятия - ФОТО

Практическим занятиям уделяется особое внимание на учебных сборах с группой военнообязанных, призванных из запаса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В соответствии с учебной программой с привлеченным на сборы составом в одной из воинских частей специального назначения были проведены теоретические и практические занятия, совершенствуется строевая подготовка военнообязанных.

В ходе тренировок, проводившихся на различных учебных площадках, военнообязанные сначала были обучены правилам оказания первой медицинской помощи во время боя, были отработаны методы эвакуации раненых с территории, дана обширная информация о современных специальных средствах, находящихся на вооружении инженерных подразделений Азербайджанской армии.

Во время занятий военнообязанные отработали практические навыки по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделений ВС Азербайджана, а также освоили правила использования средств индивидуальной химической защиты.

Также военнообязанные успешно выполнили практические стрельбы из различного стрелкового оружия.

Учебные сборы, проводимые в плановом порядке в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, совершенствования их практических навыков, а также ознакомления с вооружением, поступившим в арсенал армии, и изучения его боевого применения, продолжаются.