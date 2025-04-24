Найдено объяснение синяку на лице Папы Римского

Гематома на лице покойного папы римского Франциска, которая хорошо видна на его посмертных фотографиях, могла появиться при падении на фоне инсульта.

Об этом итальянскому изданию Il Messaggero рассказала руководитель инсультного отделения госпиталя Сан-Камилло в Риме, невролог Сабрина Антиколи.

Специалист пояснила, что инсульт, особенно с поражением ствола мозга, может сопровождаться внезапной потерей сознания или параличом одной стороны тела — гемиплегией. «Травма при падении из-за гемиплегии», — ответила Антиколи на вопрос журналиста о возможной причине гематомы.

Невролог подчеркнула, что точная причина инсульта у понтифика не уточнена: неясно, имел ли он ишемический или геморрагический характер. Последний, по словам врача, сопряжен со смертностью на уровне 50%. Она также отметила, что двусторонняя пневмония с сердечной недостаточностью могла повысить уязвимость 88-летнего пациента.

Гроб с телом папы Франциска 23 апреля доставили в собор Святого Петра для публичного прощания. Сразу после церемонии переноса началась литургия, завершившаяся около 12:00 мск. После этого верующим предоставили возможность проститься с понтификом. Тело будет выставлено для прощания в течение трех дней.

Похороны понтифика состоятся 26 апреля. Согласно опубликованному завещанию, Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из старейших церквей Рима. Это решение стало отступлением от традиции захоронений на территории Ватикана.

Источник: RBK