В Баку таксист обманул туриста из Египта

В Баку арестован таксист, совершивший мошенничество в отношении туриста из Египта.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Так, житель Газахского района Рафик Мамедли (1988 г.р.) предложил свои услуги гражданину Египта Ахмеду Вахбе, который хотел попасть в Грузию.

Осведомленный о закрытии сухопутных границ Азербайджана Мамедли обманул туриста, заявив, что тот может добраться до Агстафинского района и пересечь границу оттуда. За свои услуги он потребовал 200 долларов (примерно 340 манатов) и отвез туриста на Бакинский международный автовокзал, где передал его водителю по имени Парвиз (имя изменено).

В конечном итоге, Ахмед Вахбе был доставлен к таможенному посту «Красный мост», где ему стало ясно, что переход границы невозможен. Для того чтобы вернуться в Баку, туристу пришлось заплатить еще 70 долларов (около 119 манатов). Турист обратился в полицию.

В результате оперативных мер Рафик Мамедли был задержан. В отношении него был составлен административный протокол. Решением Хазарского районного суда мужчина приговорен к административному аресту сроком на восемь суток.