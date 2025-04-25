Джейхун Байрамов: Визит Каи Каллас — шанс для укрепления сотрудничества с ЕС

Визит высшего представителя Европейского Союза в Азербайджан спустя девять лет является знаменательным событием.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

Он отметил, что это важно с точки зрения перспективы сотрудничества:

«Это наш второй контакт с Каей Каллас за короткое время. Впервые мы встретились в декабре прошлого года на встрече глав МИД ОБСЕ на Мальте».