Санкции мешают, но диалог начинается – вице-премьер Грузии об отношениях с США

Санкции, введенные США против некоторых представителей грузинской власти, являются одним из сдерживающих факторов в отношениях между двумя странами, но Тбилиси и Вашингтон начинают диалог, что дает надежду на дальнейшее укрепление отношений, заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Отношения Грузии и США ухудшились при администрации Джо Байдена. США разорвали стратегическое партнерство с Грузией и ввели санкции против представителей правительства, депутатов и почетного председателя «Грузинской мечт» Бидзины Иванишвили.

«В целом Грузия является образцовой страной и партнером США в плане исполнения санкций. Но санкции, которые введены абсолютно безосновательно против некоторых представителей грузинской власти, безусловно, являются одним из сдерживающих факторов в отношениях, и, конечно, это должно быть изменено», – заявил он.

Как отметил вице-премьер, для этого требуются время и соответствующие процедуры.

«Это займет время, но важно, что мы начинаем диалог, и для этого нужны соответствующие процедуры, даже при наличии политической воли, которая, конечно, как мы видели, есть. Все это дает нам надежду на то, что мы еще больше углубим и укрепим отношения с США», – заявил Давиташвили в эфире телеканала «Имеди».

Давиташвили находится с визитом в США, где провел первую официальную встречу в Государственном департаменте. Вице-премьер обсудил перспективную повестку политического и экономического сотрудничества между двумя странами с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.