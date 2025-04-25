В Баку задержали последователей имама из США

В Баку, на проспекте Азадлыг, напротив торгового центра 28 Mall, полиция задержала двух мужчин, которые развернули двухметровый плакат с лозунгами, пропагандирующими нетрадиционную религию под названием «Ахмади Мир и Свет» (AROPL). На плакате также были надписи о том, что некий Абдулла Хашим уже явился миру.

Как передает Qafqazinfo, задержанными оказались 38-летний Теймур Алиев и 24-летний Гасан Джавадов.

Прибывшие на место полицейские потребовали свернуть плакат и проследовать в 22-е отделение полиции для разбирательства. Однако мужчины отказались подчиниться требованиям стражей порядка.

Алиев и Джавадов были доставлены в отделение, где на них составили протоколы об административном правонарушении. Решением Насиминского районного суда оба арестованы на 10 суток.

Задержанные называют себя последователями религии AROPL, основанной неким Абдуллой Хашимом Аба Эль-Садыком, проживающим в США. 42-летний Абдулла Хашим некоторое время назад объявил себя Вторым имамом Махди и провозгласил созданную им религию.

Это уже не первый случай, когда адепты AROPL устраивают акции в Баку. Ранее они уже проводили подобное мероприятие на площади Фонтанов.