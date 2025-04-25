Взрыв в Подмосковье: погиб генерал Генштаба России

Автомобиль загорелся и взорвался в подмосковной Балашихе.

Погибшим при взрыве оказался заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», - сказала она.

По факту взрыва Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).