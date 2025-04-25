Баку ждет от Армении и Франции практических шагов на фоне инцидентов с сожжением флагов

Азербайджан обеспокоен сохраняющимися реваншистскими настроениями в Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Баку.

По его словам, продолжающаяся милитаризация Армении также создает угрозу безопасности региона Южного Кавказа.

«Два дня назад во время массового шествия в Армении звучали призывы, полные ненависти к Азербайджану и Турции. Там же были сожжены флаги Азербайджана и Турции, это совершенно неприемлемо. К сожалению аналогичные действия происходили вчера и в столице Франции Париже, хоть и в меньшем масштабе», - заявил Байрамов.

Министр подчеркнул, что осквернение государственных символов других стран является преступлением, в том числе согласно законодательствам этих двух стран. «Баку ждет от правительств Армении и Франции практических шагов в соответствии с их законодательством касательно этих инцидентов. Власти должны пресекать подобные действия, которые являются постыдными для общества», - добавил он.