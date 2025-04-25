Визит Кайи Каллас в Азербайджан: новая глава в отношениях Баку и Брюсселя

Визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас в Азербайджан можно рассматривать как поворотный момент в двусторонних отношениях.

Этот визит не формальность, не протокольная вежливость, а демонстрация политической воли к перезагрузке отношений. Брюссель показывает: он признает Азербайджан своим стратегическим партнером и ключевым игроком на евразийской шахматной доске.

Главный фокус визита — энергетика. И это неудивительно: Европа остро нуждается в надежных и политически независимых источниках газа. На этом фоне Азербайджан — не просто альтернатива, а спасательный круг.

Сегодня Баку поставляет газ в 10 европейских стран. География охватывает как Южную, так и Центральную Европу, включая Италию, Болгарию, Грецию, Венгрию и Румынию.

За последние три года экспорт азербайджанского газа в ЕС вырос почти на 50%. На этом фоне все реже звучит прежняя евробюрократическая риторика о «демократических стандартах» и все громче — о «надежности поставщика». Это и есть язык интересов. И в Баку к такому разговору готовы.

ЕС теперь воспринимает Азербайджан не через призму третьих стран и чужих интересов, а напрямую — как самостоятельного и ответственного партнера. Более того, сам формат визита Каллас в Баку говорит о повышенном внимании Европы к региону: визиты такого уровня — редкость, и они не случаются просто так.

Южный газовый коридор (ЮГК) — это система трубопроводов, соединяющая Каспийское море с Южной и Центральной Европой. Он включает:

- Трансанатолийский газопровод (TANAP) — проходит через Турцию;

- Трансадриатический газопровод (TAP) — соединяет Грецию, Албанию и Италию.

Это не просто трубы, это геополитика в чистом виде.

Именно через ЮГК Европа получает азербайджанский газ в обход нестабильных и санкционных маршрутов. Этот проект стал краеугольным камнем в процессе диверсификации энергетических поставок ЕС после 2022 года.

Сегодня Азербайджан не только обеспечивает Европу газом, но и становится логистическим узлом для будущих поставок зеленой энергии, зеленого водорода. Поэтому неудивительно, что в повестке переговоров фигурировали и темы энергетического перехода и перспективы инвестиций в зеленые технологии.

Еще одна важная тема — региональная безопасность. ЕС давно пытается играть посредническую роль в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но раньше эта роль сопровождалась риторикой давления и политического поучения. Сегодня подход изменился.

Стороны отметили необходимость устойчивого мира, и ЕС продемонстрировал, что готов действовать не «сверху вниз», а в формате поддержки. Это говорит о важной перемене: Азербайджан более не воспринимается как страна, которой что-то «объясняют». Наоборот — теперь с ним советуются.

В Баку подчеркнули, что мир возможен только при уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности. Именно на этих принципах Азербайджан выстраивает свою внешнюю политику. И, судя по факту визита Каллас, в Брюсселе это услышали и приняли.

Позиции Баку на мировой арене укрепляются не только благодаря энергетике. Азербайджан играет ключевую роль в формировании новой транспортной географии региона. Средний коридор — маршрут из Китая в Европу через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и далее — уже рассматривается как реальная альтернатива северным и южным коридорам.

ЕС проявляет живой интерес к участию в проектах, связанных с инфраструктурным развитием коридора, и в этом плане Азербайджан становится не просто транзитной страной, а операционным центром всей логистической цепи.

Кроме того, на переговорах обсуждалась цифровая трансформация, развитие IT-сектора, сотрудничество в области инноваций. Это расширяет двустороннюю повестку и выводит ее далеко за рамки газовых контрактов.

Сегодняшний факт состоит в том, что ЕС вынужден учитывать новый баланс сил в Евразии. Позиции Азербайджана на этом фоне усиливаются. А сам Баку выстраивает свою внешнюю политику без оглядки на попытки внешнего давления, и открыт к честному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Таким образом, визит Кайи Каллас стал маркером: Брюссель осознал, что без Баку невозможно говорить о стабильности в регионе, невозможно говорить о энергетической безопасности Европы и невозможно строить маршруты будущего.

Главный вывод: отношения между Азербайджаном и ЕС вступили в новую фазу — фазу партнерства, основанного не на идеологиях, а на интересах. И это тот редкий случай, когда дипломатия отразила реальность, а не пыталась ее подменить.