Состоялся конкурс знаний на региональном этапе олимпиады «Битва интеллектов» - ФОТО

Состоялся конкурс знаний на региональном этапе олимпиады «Битва интеллектов», проводимой с участием учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Министерства науки и образования.

Соревнование проводилось в 14 регионах, включая город Баку и Нахчыванскую Автономную Республику. Всего в каждом направлении приняли участие 88 команд, в том числе 12 команд из Баку, 12 команд из Нахчыванской Автономной Республики и 64 команды из остальных регионов.

В финал конкурса знаний вышли 18 команд, а количество участников составило 108 человек. Школьники отвечали на вопросы в области математики, цифровых технологий, естественных и гуманитарных наук, культуры и искусства.

В региональном этапе же шахматного турнира в финал вышли 18 команд, в общей сложности 90 участников, в том числе по 1 команде-победителю из 12 регионов, 5 лучших команд из Баку и 1 команда из Нахчыванской Автономной Республики.

В финальном этапе олимпиады примут участие команды из следующих регионов и городов:

по направлению конкурса знаний - Хазарский, Насиминовый, Ясамальский, Хатаинский, Наримановский районы города Баку, Гянджа, Нахчыван, Мингячевир, Шеки, Абшеронский, Исмаиллинский, Лерикский, Саатлинский, Бардинский, Газахский, Гусарский, Зангиланский, Нефтчалинский районы.

По шахматному турниру: Хатаинский, Хазарский, Сабунчинский, Сабаильский, Ясамальский районы Баку, Гянджа, Нахчыван, Сумгайыт, Шеки, Агджабединский, Агсуинский, Бейляганский, Джебраильский, Гейчайский, Губинский, Масаллинский, Нефтчалинский, Товузский районы.

Основная цель олимпиады «Битва интеллектов» — выявление талантливой молодежи, отличающейся знаниями и умениями в различных областях, развитие у учащихся навыков сотрудничества, эффективной коммуникации, лидерских качеств, культуры обсуждения, принятия решений, работы в команде, аналитического и логического мышления, планирования и построения стратегии, формирование среди них здоровой конкурентной среды, расширение коммуникативной среды среди молодежи региона.

Заключительный этап олимпиады состоится в мае.