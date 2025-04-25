Трамп уверен, что Вашингтон и Тегеран заключат ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран заключат ядерную сделку.

Он сообщил о своей готовности к встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом или верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи для переговоров по ядерной программе исламской республики.

«Конечно», - ответил Трамп на вопрос журнала Time о готовности к встрече с членами высшего иранского руководства после начала прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Он также не исключает, что США поддержат Израиль в возможном военном конфликте с Ираном.

Президент США также заявил, что он не останавливал Израиль от ударов по Ирану.

«Я их не останавливал. Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения», - отметил президент США в интервью.