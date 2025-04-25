21-летний Майкл Глосс, сын действующего заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс, погиб на войне в Украине, сражаясь на стороне российской армии.

Об этом пишет издание «Важные истории».

По данным журналистов, Майкл подписал контракт с Минобороны РФ после поездки в Россию в 2023 году. До этого он учился в «самом зеленом колледже США», участвовал в антивоенных акциях, выступал за права женщин и защиту климата.

В 2023 году молодой человек решил «пустить корни в мире»: бросил учебу, отправился путешествовать по разным странам, присоединился к анархистскому движению Rainbow Family, участвовал в восстановлении разрушенных районов в Турции после землетрясения.

Как отмечают СМИ, во время этих странствий взгляды Глосса радикально изменились: он стал называть себя Хамзой, интересовался палестинским вопросом, увлекся конспирологией, идеями «многополярного мира» и «борьбы с западной гегемонией». В России он получил визу, создал аккаунт в соцсети «ВКонтакте», подписался на группы про Сталина и Ленина, публиковал видео с Владимиром Путиным.

Источники издания утверждают, что Глосс сам пришел в пункт военкомата на улице Яблочкова в Москве и подписал контракт с Минобороны. Позже он оказался на фронте в составе ВДВ.

Сам же Майкл рассказывал участнику «Балканской радуги» Мерту, что пошел в армию для получения российского паспорта, а не для того, чтобы воевать. Российское гражданство якобы должно было помочь в «достижении жизненного предназначения». Это предназначение Глосс описывал так: «Моя цель в жизни — построить инфраструктуру для окисления воды в сверхкритическом состоянии. Чтобы покончить с экологическим загрязнением и связанными с загрязнением болезнями и смертями, то есть раком, лимфомой и всеми гормональными проблемами, связанными с микропластиком в воде».

Его мать – заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлина Глосс закончила Военно-морскую академию США и была первой женщиной-командующей курсантского состава академии.

Более 30 лет Джулиан работала в сфере разведки, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии, на гражданской службе и в промышленности.

Отец Майкла – ветеран Ирака Ларри Глосс, который в настоящее время занимается созданием безопасного программного обеспечения для армии США и стран НАТО.