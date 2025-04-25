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Компания JTI запускает продажи Ploom в Азербайджане

First News Media15:53 - Сегодня
Компания JTI запускает продажи Ploom в Азербайджане

Компания JTI Caucasus объявляет о начале продаж в Азербайджане новейшей высокотехнологичной системы нагревания табака Ploom X Advanced. Устройство реализуется в отдельных пунктах продаж в Баку и онлайн на сайте www.ploom.az.

«Запуск продаж Ploom подчеркивает стремление JTI инвестировать в инновационные продукты, отвечающие меняющимся потребностям и ожиданиям потребителей. Мы только начинаем свой путь в категории продукции с потенциалом снижения риска, но у нас есть амбициозные планы по укреплению позиций в сегменте систем нагревания табака. В этой связи важным событием является старт продаж Ploom в Азербайджане - первой из стран Кавказского региона. Мы стремимся создавать моменты, приносящие удовлетворение нашим потребителям, одновременно создавая лучшее будущее для общества в целом», — заявил генеральный директор JTI Caucasus Сергей Букса.

Азербайджан стал очередной страной, в которой представлен Ploom, вслед за успешными запусками в Японии, Великобритании, Италии, Португалии, Чехии, Литве, Швейцарии, Польше, Венгрии, Румынии, Испании и других странах. В период с 2025 по 2027 год, Группа компаний JT планирует инвестировать около 650 миллиардов иен в продукты с потенциалом снижения риска - преимущественно в категорию систем нагревания табака.

Передовая технология из Японии

Устройство Ploom X Advanced является частью инновационного наследия компании. Технология HeatFlow™ предлагает пользователям новые уникальные возможности, обеспечивая оптимальное распределение тепла за считанные секунды и предлагая более насыщенный вкус без дыма и пепла. Табачные стики не вступают в прямой контакт с нагревательным элементом – оптимальную температуру обеспечивает поток воздуха.

Ploom X Advanced тщательно спроектировано и отличается продуманным, удобным дизайном. Устройство управляется с помощью инновационной системы IntuiTouch, в которой нет видимых кнопок, а светодиодный индикатор сообщает о готовности к работе, необходимости подзарядки и других взаимодействиях с Ploom X Advanced.

Вкратце о Ploom X Advanced

· Длительное время использования: Неограниченное количество затяжек в ходе 5-минутных сессий использования Ploom X Advanced

· Легкое и надежное в использовании: при полной зарядке устройства хватает более чем на 20 стиков. Батарея подзаряжается через кабель USB-C.

· Уникальное исполнение: Ploom X Advanced отличается удобным и компактным дизайном. Потребители могут подобрать устройство на свой вкус, выбрав из широкого ассортимента цветов и дополнив его аксессуарами.

· Ассортимент табачных смесей: специальные стики нагреваемого табака Sobranie дают насыщенные и аутентичные ощущения благодаря уникальным технологиям ActivBlend™ и HeatFlow™.

За дальнейшей информацией просьба обращаться в:

JTI Azerbaijan

Корпоративные вопросы и коммуникации

+994 512307817

[email protected]

Компания JTI - член Группы компаний JT - ведущая международная табачная компания, реализующая свою продукцию на более чем 130 рынках. Она является глобальным владельцем второго и третьего крупнейших мировых сигаретных брендов Winston и Camel. Среди других глобальных брендов компании можно отметить MEVIUS и LD. JTI также выступает крупным игроком в категории продукции пониженного риска. Мы предлагаем бренд нагреваемого табака Ploom, бренд электронных сигарет Logic и никотиновые подушечки Nordic Spirit. Штаб-квартира компании находится в Женеве (Швейцария), а общая численность персонала составляет более 46000 человек. В 2025 году компания в одиннадцатый раз получила награду в номинации "Лучший работодатель мира" (Global Top Employer). За дополнительной информацией просьба посетить сайт www.jti.com.

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