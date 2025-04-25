Нет никакого логического объяснения сохранения Минской группы и ее структур - Джейхун Байрамов

Минская группа была создана именно для решения карабахского вопроса, а наши территории уже освобождены от оккупации. Поэтому сохранение минских институтов не подчиняется никакой логике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«Армения также должна предпринять необходимые шаги по упразднению Минской группы. Чем скорее этот процесс будет реализован, тем позитивнее он скажется на общей обстановке и процессе нормализации в постконфликтный период. Мы не понимаем, почему Армения все еще заинтересована в сохранении этих структур», — подчеркнул глава МИД Азербайджана.