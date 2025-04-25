Легкомоторный самолет с пассажирами рухнул в Таиланде - ВИДЕО

Легкомоторный самолет с пассажирами рухнул в воду примерно в 100 метрах от пляжа Ча-Ам в Таиланде. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, в результате произошедшего пять человек не выжили, еще один пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали. Информация о российских гражданах на борту самолета не уточняется.

На месте работают оперативные службы. Журналисты отметили, что из-за отдаленности места падения самолета спасателям трудно добраться до точки. Для проведения работ были привлечены дополнительные силы, уточнило Khaosod.

Источник: Газета.ру