Шойгу: за причастность к теракту в «Крокусе» выявлено и задержано 45 человек

Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек за причастность к совершению теракта в «Крокус сити холле», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта», - сказал Шойгу.

По его словам, «сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья на территории России, прежде всего на Северном Кавказе». Кроме того, «по-прежнему высоки риски использования западными странами террористических формирований для сдерживания РФ в регионах ее геополитических интересов, в первую очередь в Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, на Ближнем Востоке и Африканском континенте».

При этом Шойгу подчеркнул, что органы правопорядка в противодействии террористам «демонстрируют профессионализм и высокую эффективность». Он рассказал, что благодаря их скоординированным действиям в 2024 году на стадии подготовки предотвращено более 200 терактов, 14 из которых готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.