Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали - ВИДЕО

Россия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта в Украине, однако есть отдельные положения сделки, которые требуют согласования, Москва работает над этим.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В заявлении президента [США Дональда Трампа] упоминается сделка, и мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», - сказал он в интервью американской телекомпании CBS.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию в Украине будет достигнута на текущей неделе. В среду американский лидер также заявил, что установил собственные сроки участия в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, однако не стал раскрывать их.

Источник: ТАСС