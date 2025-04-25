Пожар в Товузе: огонь вспыхнул в подсобном помещении

В службу экстренной помощи «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в селе Бозалганлы Товузского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия оперативно были направлены силы Товузской пожарной части Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря своевременному вмешательству пожарных, огонь в подсобном помещении площадью 40 м² был быстро ликвидирован, удалось предотвратить его распространение, в том числе на расположенный рядом жилой дом.

В результате пожара сгорели горючие конструкции подсобного помещения, пластиковая оконная рама одной из комнат примыкающего одноэтажного двухкомнатного дома площадью 80 м², а также находившийся внутри шкаф. Остальная часть жилого дома не пострадала.