Институт космических исследований NASA лишится своей штаб-квартиры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) приняло решение расторгнуть договор аренды здания, в котором более 50 лет размещался Институт космических исследований имени Годдарда.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо пресс-секретаря управления Бетани Стивенс.

Как сообщила Стивенс, NASA решило отказаться от здания в связи с пересмотром федеральных программ аренды, который осуществляет администрация президента США Дональда Трампа. Сотрудникам института надлежит покинуть здание до конца мая. Уточняется, что речь не идет о полном прекращении работы, поскольку сотрудники продолжат работу удаленно.

Институт космических исследований NASA имени Годдарда основан в 1961 году. Он входит в структуру Центра космических полетов. Его исследовательские программы сосредоточены на влиянии природного и антропогенного воздействия на окружающую среду и обитаемость Земли.

Источник: ТАСС