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Зеленский: спор в Белом доме не помог ни Украине, ни США

First News Media10:27 - Сегодня
Зеленский: спор в Белом доме не помог ни Украине, ни США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом была нужна Украине.

Однако спор, который произошел, не принес пользы ни одной из сторон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского основателю Daily Wire Бену Шапиро.

«Нам нужно было обсудить много вопросов. У нас были разные встречи - продуктивные и, я бы сказал, более философские - на разных этапах нашей жизни, включая встречу с президентом Трампом. Поэтому я считаю, что встреча (спор - ред.) в Овальном кабинете не помогла ни Украине, ни Соединенным Штатам», - отметил Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, когда Украина и США проводят такую встречу, то стороны должны «нести свет людям». В частности, показать тот путь, о котором украинский лидер уже упоминал - путь к завершению войны.

Также Зеленский отметил, что верит, что между ним в Трампом будут еще более плодотворные встречи.

«Мы рассчитываем на стратегическое партнерство и всегда уважали народ Соединенных Штатов, их выбор и ту поддержку, которая поступает от США. Именно поэтому я верю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом. Но вы должны понимать Украину: мы защищаемся от агрессии со стороны России», - резюмировал глава государства.

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. В этот день они должны были подписать рамочное соглашение о полезных ископаемых между двумя странами. Однако в ходе ответов на вопросы журналистов между лидерами возник спор. В частности, Трамп заявил, что Украина не сможет одержать победу в войне, отметив нехватку личного состава ВСУ, после чего призвал Киев прекратить боевые действия. Зеленский реагируя на это, обвинил Россию в невыполнении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа. После этого глава Белого дома обвинил украинского лидера в «игре с Третьей мировой войной», и к перепалке также присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После скандала в Овальном кабинете, европейские лидеры встали на сторону Украины и сделали публичные заявления. При этом ряд европейских чиновников пытался примирить стороны.

Вскоре Трамп, выступая в Конгрессе США, заявил, что получил важное письмо от Зеленского, в котором тот заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы достичь сделки по минералам и миру в стране. Хотя, как после уточнила посол Украины в США, речь шла о посте Зеленского в соцсети Х.

Источник: РБК-Украина

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