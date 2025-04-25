Ядерное напряжение в Южной Азии: Пакистан делает предупреждение

Конфликт между Пакистаном и Индией может перерасти в ядерное противостояние.

Об этом предупредил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в эфире телеканала Al Jazeera.

«Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние. Обе страны - ядерные державы», - отметил министр.

22 апреля вооруженные люди устроили теракт в популярном туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие были ранены. Нападавшим удалось скрыться. Индийские разведывательные службы обнаружили доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки к атаке террористов из группировки «Лашкар-э-Тайба» в Пахалгаме, сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на источники.

Власти Индии почти в два раза сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыли ключевой контрольно-пропускной пункт «Аттари» на границе. Также индийские власти приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

В Совбезе Пакистана заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией, также отметили, что воспримут в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Кроме того, Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт «Вагах» и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.

Источник: ТАСС