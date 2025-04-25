Президент-наблюдатель: система поглотила Макрона и переварила его

Автор: Ильгар Магеррамов

Когда после серии неудачных политических решений его уже поспешили списать со счетов, рейтинг Эммануэля Макрона внезапно вырос на семь пунктов с января текущего года.

Поддержка бизнес-элит и «эффект Трампа» на международной арене, казалось бы, снова возвращают президенту Франции электоральную опору. Но достаточно ли этого неожиданного всплеска, чтобы восстановить его влияние на политической сцене страны? После абсурдного роспуска Национального собрания лучшие умы страны пришли к выводу: президенту не оправиться. Никогда и ни за что! Французы не простят Эммануэлю Макрону эту авантюру по подрыву политической жизни, за которой они и так наблюдали с недоверием, если и не с отвращением.

В коридорах Елисейского дворца даже самые убеждённые «макронисты» не решались опровергать эту разрушительную уверенность. Даже они, правда с неохотой, напоминали, что «шеф» уже пережил и восстание «жёлтых жилетов», и ковидные локдауны, и протест против пенсионной реформы. Так что и роспуск Макрон переживёт. Они повторяли эту мантру о «возрождении» как заклинание, как речевой шаблон, как затёртую пословицу — но веры в нее у них было немного.

Согласно последним данным, лишь 28% опрошенных заявляют, что удовлетворены деятельностью Эммануэля Макрона — показатель, аналогичный тому, что имел Жак Ширак во время своего второго мандата, и лишь немного уступающий уровню поддержки Франсуа Миттерана. Цифра, прямо скажем, скромная; но тем не менее — своего рода небольшой плюс: с января 2025 года президент Франции прибавил семь пунктов. Особенно ощутима его поддержка среди управленцев (36%) и, ещё больше, среди предпринимателей (40%). Его популярность по-прежнему — что, впрочем, неудивительно — крайне низка среди рабочих (23%). Но этот рост — лишь иллюзия, не способная обмануть даже самых наивных.

«Президент богатых» в полной мере извлекает выгоду из «обратного эффекта» Трампа — страха, который американский президент внушает общественному мнению в Европе. Парадокс в том, что рост популярности Макрона объясняется не его заслугами, а страхом перед худшим — перед Трампом, Путиным и хаосом. И как только в Европе поймут политику Трампа и как с ним работать, рейтинг Макрона скатится до однозначных чисел.

На фоне введенных пошлин, французы признают, что глава французского государства сумел худо-бедно дать ответ. Он выдержал удар, а Франция, по их мнению, «сохранила своё место». Это не мелочь в условиях крайне напряжённой международной обстановки, в момент, когда решается будущее Европы — и политическое, и экономическое, в эпоху, когда угроза консервативной волны в Европе стала сильнее, чем когда-либо, и подпитывается к тому же Трампом и его соратниками.

Но означает ли это возвращение президентом хоть какого-то влияния на французскую политическую арену? Пока что ничто на это не указывает. Макрон сохраняет дистанцию по отношению к премьер-министру Франсуа Байру, которого общественность, судя по опросам, воспринимает крайне негативно. Президент Франции наблюдает — и не без доли развлечения — за всё более ожесточённой схваткой между Бруно Ретайо и Лораном Вокье за контроль над Республиканской партией Франции, хотя сама партия уже порядком обветшала. Он замечает, что Марин Ле Пен начинает признавать: вряд ли она сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. И ему не безразличен всё более глубокий разрыв между социалистами и «Непокорённой Францией» Жан-Люка Меланшона. Но Макрон остаётся, прежде всего… наблюдателем.

Эммануэль Макрон больше не способен писать политику Франции — он её лишь комментирует. В этом и заключается его «ретёрн»: фигура наблюдателя, на пенсии при полном мандате, восемь лет спустя после того, как он пообещал «перевернуть систему». Итог? Система его переварила — и… отложила в сторону.