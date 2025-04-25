В Киеве завершились работы на месте ракетного удара ВС РФ, 12 погибших, 87 пострадавших

В Киеве завершились поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому в Святошинском районе.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, погибли 12 человек, еще 87 пострадали.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Производится разборка поврежденных строительных конструкций.

Работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

В Киеве, Киевской области и других регионах в пятницу, 25 апреля, объявлен день траура.

Источник: АЗЕРТАДЖ