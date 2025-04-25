Слово «геноцид» удалено: действия ЕС вызвали гнев в соцсетях Армении

Удаление миссией ЕС в Армении упоминания о так называемом «геноциде армян» из своего аккаунта в соцсети X вызвало возмущение у жителей страны.

День памяти жертв «геноцида армян» отмечается ежегодно 24 апреля. В четверг пользователи соцсети X заметили, что миссия ЕС в Армении сначала употребила слово «геноцид» в записи по случаю 110-й годовщины событий, а потом удалила слово «геноцид» из публикации, заменив его словами «армянские жертвы».

Это вызвало волну недовольства у армян. На странице миссии в соцсети появились гневные комментарии. «Почему вы удалили предыдущий аналогичный пост? Вам не нравится правда? Почему вы пытаетесь скрыть факты и ввести других в заблуждение?», - написал один из пользователей.

«Вы - бесстыжие трусы, удалили свой предыдущий пост», - возмутился другой человек. «Жертвы чего, ЕС?», «Почему вы боитесь использовать слово геноцид, трусы», «Армянский народ ждет разъяснений», - говорится в следующих комментариях.