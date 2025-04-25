Турция и Греция проведут переговоры по Эгейскому морю

Военные делегации Турции и Греции проведут 28 апреля новую встречу в Салониках для обсуждения мер по укреплению доверия в Эгейском море, сообщил официальный представитель турецкого Минобороны Зеки Актюрк.

Детали повестки встречи пока не разглашаются. Однако известно, что переговоры пройдут в рамках нормализации отношений, начатой в 2023 году президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны стремятся минимизировать риски инцидентов и непреднамеренной эскалации в спорных морских районах.

Предстоящие переговоры следуют за критикой Турции в адрес Греции по поводу ее морского пространственного планирования в акватории Эгейского моря и Восточном Средиземноморье. Анкара считает, что действия Афин нарушают ее права и не имеют юридической силы. Турция, в свою очередь, планирует представить собственную карту морского планирования в ЮНЕСКО и соответствующие органы ООН.

Власти Турции подтвердили приверженность мирному разрешению всех спорных вопросов с Грецией в духе Афинской декларации 2023 года.

Источник: TRT Global