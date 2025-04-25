Армянский национальный комитет Америки возмущен тем, что Трамп не использовал термин «геноцид»

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) возмущен тем, что президент США Дональд Трамп отказался использовать термин «геноцид» в своем ежегодном обращении 24 апреля.

Глава ANCA Арам Амбарян назвал решение Трампа «позорным отступлением» и заявил, что тот «поддался турецким угрозам и уклонился от ответственности».

Амбарян также выразил недовольство «холодным отношением» республиканцев, напомнив, что при демократах Вашингтон делал политические жесты в адрес Армении и активно использовал термины, не имеющие юридической силы.

Напомним, американский лидер в ежегодном послании не использовал термин «геноцид» для описания событий 1915 года в Османской империи, назвав их «самой страшной катастрофой».

Послание президента «по случаю Дня памяти армян» размещено на сайте Белого дома.

Трамп и во время предыдущего президентского срока не называл эти события «геноцидом».