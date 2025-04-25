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В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией

First News Media11:57 - Сегодня
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией

Азербайджанским предпринимателям следует активнее пользоваться строительной амнистией на нежилых территориях.

Об этом заявил заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента (АП) Гюндуз Керимов на конференции в Баку.

"Указом президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах, связанных с выдачей разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов нежилого назначения" предусмотрен упрощенный порядок выдачи разрешений предпринимателям на данный вид строительных объектов. Указ фактически объявляет строительную амнистию на нежилых территориях. Мы призываем предпринимателей активнее пользоваться данной возможностью", - отметил он.

Источник: Report

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