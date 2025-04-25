В Азербайджане могут быть созданы специализированные суды по предпринимательским спорам

Правительство Азербайджана рассматривает возможность создания новых специализированных судов по решению споров в сфере предпринимательства.

Об этом заявил заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Гюндуз Керимов на проходящей в Баку конференции на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане".

"Документы, касающиеся разрешения споров Арбитражным центром при Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), готовы и будут представлены в Министерство юстиции. Другой вопрос, который сегодня беспокоит предпринимателей, - это споры с государственными органами, разногласия и, как следствие, возникновение каких-либо производств. Особенно после пандемии коронавируса (COVID-19) увеличилось количество споров между административными органами и предпринимателями, что привело к росту нагрузки на административные суды", - отметил он.

По его словам, рабочая нагрузка также влияет на качество.

"В связи с этим рассматривается создание специализированных судов. Примерно 40% дел в административных судах составляют налоговые, социальные платежи, таможенные споры. Для снижения этой нагрузки, возможно, будут созданы новые, специализированные суды по налоговым, социальным платежам, таможенным спорам. В этом отношении мнение предпринимателей очень важно", - добавил Керимов.

Источник: Report