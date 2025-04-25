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Xiaomi представила в Азербайджане смартфон Redmi A5 - ФОТО

First News Media12:50 - Сегодня
Xiaomi представила в Азербайджане смартфон Redmi A5 - ФОТО

Xiaomi представила новый смартфон Redmi A5 — устройство, в котором гармонично сочетаются множество значительных обновлений и передовые технологии, ставшие ещё доступнее для широкой аудитории.

С обновлённым дизайном, значительно улучшенной камерой и увеличенным дисплеем, Redmi A5 превращает базовые функции в изысканный и комфортный опыт. Эта модель создана для тех, кто ценит как практичность, так и эстетичность в повседневном использовании смартфона.

Redmi A5 получил обновлённый элегантный дизайн, который подчёркивает его современный стиль благодаря плоской рамке и новому оформлению камеры с декоративным элементом, имитирующим металлическую отделку.

Смартфон представлен в изысканных цветах, каждый из которых подчёркивает особый характер устройства.
Midnight Black и Sandy Gold имеют матовую поверхность, устойчивую к отпечаткам пальцев, придающую образу сдержанную элегантность.
Lake Green и Ocean Blue вдохновлены природой: их узоры напоминают рябь на спокойной водной глади.

Благодаря тонкому корпусу толщиной всего 8,26 мм, Redmi A5 сочетает в себе стильный внешний вид и удобство в использовании.

Несмотря на тонкий профиль, Redmi A5 расширяет возможности с большим 6,88-дюймовым экраном с частотой обновления до 120 Гц, предлагая по-настоящему погружающий опыт при просмотре видео, серфинге в интернете или чтении. Даже при влажных руках технология влажного касания помогает поддерживать отличную чувствительность экрана, улучшая удобство использования.

Для более длительных сессий сертифицированная защита для глаз TÜV Rheinland и DC-дикимминг помогают снизить нагрузку на глаза, делая продолжительное использование экрана более комфортным.

Redmi A5 представляет собой значительный шаг вперёд в возможностях камеры с мощной двойной камерой 32 МП с искусственным интеллектом, позволяя пользователям запечатлеть моменты с потрясающей чёткостью. С большим сенсором, который улавливает на 18% больше света, чем в предыдущем поколении, ночная съёмка выделяется улучшенной детализацией, обеспечивая более яркие и чёткие снимки при слабом освещении. Камера сохраняет яркость и чёткость фотографий даже в условиях сложной подсветки.

Что касается фронтальной камеры, обновлённая 8 МП камера для селфи позволяет создавать естественные портреты с дополнительной детализацией. В то же время кольцо мягкого света, создаваемое освещением экрана, позволяет пользователям делать хорошо освещённые селфи, даже в тускло освещённых помещениях. Благодаря этим продуманным инновациям, Redmi A5 делает процесс съёмки и сохранения воспоминаний простым и удобным, будь то живописный вид или мимолётный момент.

Основываясь на впечатляющих улучшениях камеры, Redmi A5 разработан таким образом, чтобы легко вписаться в ваш динамичный образ жизни, предлагая надёжность и удобство на каждом шагу. Оснащённый восьмиядерным процессором UNISOC T7250 и поддерживающий до 8 ГБ ОЗУ через расширение памяти, Redmi A5 без труда справляется с многозадачностью, обеспечивая плавную работу приложений даже при выполнении сложных задач. При этом, несмотря на мощную производительность, Redmi A5 не жертвует временем работы от батареи. С аккумулятором 5200 мАч, он поддерживает более 20 часов воспроизведения видео и более 9 часов игр на одном заряде, обеспечивая вам работу в течение всего дня.

Для дополнительного удобства Redmi A5 также предлагает безопасный доступ через сенсор отпечатков пальцев на боковой панели и разблокировку по лицу. Кроме того, благодаря разъему для наушников 3,5 мм, пользователи могут продолжать наслаждаться высококачественным проводным аудио.

Цены и доступность

Redmi A5 доступен в цветах: Чёрный, Золотой, Зелёный и Синий

Стоимость:

Redmi A5 4 ГБ + 128 ГБ — от 229,99 AZN

Рекомендуем приобретать устройство в официальных точках продаж: Kontakt, Irshad и Baku Electronics.

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