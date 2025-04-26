Пашинян намерен увеличивать присутствие пограничников вдоль границ Армении

Премьер-министр РА Никол Пашинян намерен увеличивать присутствие пограничников вдоль международно признанных границ Армении.

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном Дню пограничника.

В частности, он отметил, что делимитированные участки, находящиеся под контролем пограничных войск, в некотором смысле стали для правительства показательным примером, поскольку именно на этих участках наглядно видно, что подразумевают власти, говоря о мире и безопасности.

Премьер посчитал очень важным для государства, независимости, суверенитета и развития то, что прибывающих в страну граждан на границе встречают именно армянские пограничники.

Вместе с тем Пашинян вновь поблагодарил российских пограничников и Россию за выполнение этих функций с первых дней независимости республики.

«Несмотря на различные, известные всем вам сложности, мы сегодня можем предпринять такие шаги [по самостоятельной защите своих границ]. Сегодня мы можем сказать, что Армения, будучи благодарной всем своим партнерам, может поэтапно и уверенно взять на себя охрану собственных границ. Это та среднесрочная цель, которую мы ставим перед собой», - сказал премьер.

С 1 августа 2024 года пограничники РФ перестали нести службу на пограничном пункте иреванского аэропорта «Звартноц». А 8 октября 2024 года на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве была достигнута договоренность об уходе российских военных с КПП на армяно-иранской границе, где на их место заступят армянские пограничники.

Источник: Sputnik Армения