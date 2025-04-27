Делегация ХАМАС покинула Каир после консультаций по Газе - ОБНОВЛЕНО

Делегация палестинского движение ХАМАС покинула Каир после завершения консультаций с египетскими официальными лицами по урегулированию в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Делегация представила видение движения на достижение всеобъемлющего соглашения, которое приведет к прекращению огня, обмену пленными, оказанию помощи и восстановлению. Достигнута договоренность приложить дальнейшие усилия и продолжить диалог для обеспечения успеха этих усилий", - говорится в сообщении. Стороны рассмотрели гуманитарную ситуацию в секторе после двух месяцев тотальной блокады со стороны Израиля. Была подчеркнута необходимость принятия срочных мер по доставке помощи и удовлетворению потребностей жителей Газы.

В состав делегации входили глава Совета шуры (консультативный орган) Мухаммед Дервиш, лидер движения за рубежом Халед Машааль, руководитель переговорщиков Халиль аль-Хейя и Захер Джабарин, возглавляющий ячейку ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

2025/04/26 14:35

Палестинское движение ХАМАС направило в Каир делегацию, члены которой обсудят со своими египетскими визави прекращение огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Представители руководства ХАМАС утром 26 апреля прибыли в Каир и уже начали переговоры с египетскими официальными лицами касательно прекращения огня в Газе и обмена израильских заложников на палестинских заключенных в рамках всеобъемлющего соглашения", - говорится в сообщении. В ХАМАС отметили, что соглашение, которого они намерены добиваться, должно предусматривать "полный вывод" израильской армии из сектора Газа и начало восстановления анклава.