Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом с глазу на глаз в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны», - поделился подробностями Зеленский.

Он отметил, что это очень символическая встреча, которая может стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.

Украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия по достижению мира.

Источник: УНИАН