В Газе за сутки погибли не менее 78 человек

По меньшей мере 78 человек погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

По его данным, по меньшей мере 78 человек были убиты в результате израильских нападений на территории сектора Газа за последние 24 часа, тела еще 6 погибших ранее были извлечены из-под завалов. Также в ведомстве сообщили, что в минувшие сутки не менее 168 раненых были доставлены в больницы анклава, однако уточнили, что под обломками разрушенных во время бомбардировок зданий "остается много пострадавших, к которым не могут добраться сотрудники службы скорой помощи".

Источник: ТАСС