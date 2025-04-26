Канада выделит средства на продовольственную и гуманитарную помощь сектору Газа

Власти Канады выделят 100 млн канадских долларов ($72 млн) ООН для закупки продовольствия и оказания другой гуманитарной помощи сектору Газа.

Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

"Канада выступает за международное право и недавно дополнительно выделила почти 100 млн канадских долларов на поддержку ООН и других надежных международных партнеров для предоставления продовольствия и гуманитарной помощи [сектору Газа]", - написал он в соцсети Х.

Карни также подчеркнул, что "продовольствие не может использоваться [Израилем] в качестве политического инструмента", а палестинцы не должны отвечать за действия радикальной организации ХАМАС. В этой связи он призвал к возобновлению поставок гуманитарных грузов в анклав через структуры ООН.

Ранее в пятницу Всемирная продовольственная программа ООН объявила, что в секторе Газа закончились запасы продовольствия из-за того, что пограничные переходы остаются закрытыми. 25 апреля организация "доставила последние оставшиеся запасы продовольствия в пункты горячего питания" в палестинском анклаве.