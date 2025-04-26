Есть ли вероятность сильного землетрясения в Баку? - ВИДЕО

На Baku TV вышел в эфир новый выпуск программы Aktual gündəm («Актуальная повестка дня»).

В передаче эксперты обсудили недавнее землетрясение в Стамбуле, а также сейсмологическая ситуация в Азербайджане.

Произошла ли разрядка накопившейся сейсмической энергии или это лишь начало нового разрушительного цикла? Насколько серьезен нынешний всплеск сейсмической активности в Азербайджане? Есть ли вероятность сильного землетрясения в Баку?

На эти и другие вопросы ответили генеральный директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли, заведующий отделом экогеографии Института географии Анвар Алиев и директор Научно-исследовательского центра инженерии землетрясений Азер Гасымзаде.

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