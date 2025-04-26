Более половины американцев сочли «хаотичной» и «пугающей» политику Трампа

Большинство американцев сочли политику президента США Дональда Трампа пугающей и хаотичной, следует из опроса, проведенного The New York Times (NYT) и Siena College перед тем, как политик провел свои первые 100 дней после возвращения в Белый дом.

Всего было опрошено 913 человек.

В частности, 66 процента опрошенных назвали начало второго срока Трампа хаотичным, а 59 процентов охарактеризовали его в качестве пугающего. Кроме того, 54 процента заявили, что не одобряют деятельность главы государства, когда 42 процента опрошенных рассказали о своем одобрении.

Вместе с этим только 35 процентов американцев поддерживают политику Трампа по Украине, следует из данных опроса.

В начале апреля опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев (43 процента), раскритиковала Трампа за слишком сильную поддержку России в конфликте на Украине. Респонденты оказались недовольны и другими внешнеполитическими шагами американского лидера. По данным опроса, чуть более половины американцев выразили мнение, что введенные президентом пошлины для Китая нанесут вред стране.

Источник: Lenta.ru