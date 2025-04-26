Структуры Нисанова и Илиева стали новыми владельцами производства ГК «Конкорд»

Группа компаний «Конкорд», основанная петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, нашла покупателя на фабрику-кухню в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой еды в сутки.

Как уточняет «Ъ», новым владельцем производства стала компания, которой владеет Намик Биньягуев, а управляет Артур Азаев.

Последний имел совместное предприятие НПП «Битум» с Саломоном Захаряевым, которого СМИ связывают со структурами ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. На запрос «Ъ» в организации не ответили.

Что касается ГК «Конкорд», то она потеряла контракты на поставку питания для армии и следом распродала свои основные фабрики. Речь идет об обособленном подразделении в поселке Янино под Петербургом, в селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере столицы. Сумма выручки от продажи недвижимости в 2024 году составила 1,7 млрд рублей.

Источник: kommersant.ru