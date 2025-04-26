Попытки Армении сорвать судебные процессы над Варданяном и Ко. вновь потерпели крах в Международном суде

25 апреля 2025 года Международный суд в Гааге отклонил ряд исков Армении относительно обращения с Рубеном Варданяном и 15 другими лицами армянского происхождения, над которыми в настоящее время проходит процесс в Бакинском военном суде в связи с преступлениями, совершенными в результате агрессии Армении против Азербайджана, а также во время и после Отечественной войны 2020 года.

Рассмотрев ответ азербайджанской стороны и соответствующие доказательства по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Суд принял решение не запрашивать дополнительную информацию, а также независимое расследование или экспертное заключение относительно условий содержания заключенных.

Известно, что с находящимися под следствием лицами армянского происхождения обращаются в соответствии со всеми применимыми нормами азербайджанского и международного права, их неоднократно посещали представители Международного комитета Красного Креста и аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Решение суда также соответствует недавнему заключению Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, которая подтвердила, что Рубен Варданян содержится под стражей по уголовным обвинениям, связанным с серьезными угрозами национальной безопасности, общественной безопасности и общественному порядку Азербайджана.

Данное решение в очередной раз демонстрирует, что необоснованные требования Армении, направленные на срыв текущих судебных процессов и отвлечение внимания от незаконных действий незаконно установленного режима Армении на ранее оккупированных территориях, не дадут никаких результатов.