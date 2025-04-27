Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить на север Индии

Посольство РФ в Нью-Дели рекомендовало россиянам не посещать северные индийские союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх на фоне роста напряженности в индийско-пакистанских отношениях.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в ее Telegram-канале.

"В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", - отметили в диппредставительстве.

Посольство призвало тех россиян, которые находятся в Джамму и Кашмире и Ладакхе, проинформировать дипмиссию о месте своего пребывания и при первой возможности покинуть эти районы.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в котором погибли 26 человек. Власти Индии установили трансграничные связи этого террористического нападения.

Источник: ТАСС