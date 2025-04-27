В Азербайджане сегодня девятиклассники сдадут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Пираллахинском районах Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачыне.

Как сообщили в ГЭЦ, в экзаменах предусмотрено участие 51 908 школьников.

Экзамены в Баку также пройдут для учащихся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в тюрьмах) и школ с обучением на английском и грузинском языках.

Экзамены начинаются в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены в здание экзамена.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- Лист пропуска на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджана (включая участников младше 16 лет) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей – удостоверение беженца;

Участники без фотографии в удостоверении личности должны предоставить, помимо других документов, справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3x4см и заверяется печатью).

Источник: Report