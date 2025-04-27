Глава Минобороны: Пакистан не намерен начинать войну против Индии
Пакистан не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф.
"У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие, то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать", — сказал он.
Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит "более чем пропорциональный ответ".
251