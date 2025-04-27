Президент Ливана призвал США и Францию заставить Израиль прекратить атаки

Президент Ливана Джозеф Аун осудил авиаудар по южному предместью Хадас в Бейруте, потребовав от США и Франции положить конец нарушениям прекращения огня со стороны Израиля.

"Настойчивость израильского противника, продолжающего агрессивные действия, требует решительных действий от Соединенных Штатов и Франции, как гарантов соглашения о перемирии, вступившего в силу 27 ноября 2024 года, - указал он. - Вашингтон и Париж должны заставить Израиль немедленно прекратить свои атаки".

Источник: ТАСС